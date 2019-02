“Complimenti a Christian Solinas per la vittoria elettorale”. L’ha dichiarato il presidente uscente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru, una volta chiaro che il segretario sardista sara’ il suo successore. “Sono da subito a sua disposizione per il passaggio di consegne e per scambiare tutte le informazioni utili sui principali temi che richiedono decisioni in tempi ravvicinati”.

“A Massimo Zedda va riconosciuto il merito di essere riuscito a dare un grande contributo per rilanciare le ragioni del centrosinistra in una situazione difficilissima che purtroppo in questo momento, in Sardegna come in Italia e in Europa, premia la destra populista”, aggiunge Pigliaru.

“E da parte di tutto il centrosinistra e’ stato fatto un lavoro importante che ora va consolidato e rafforzato. C’e’ ancora molto da fare per recuperare consenso, ma i passi avanti fatti oggi sono significativi e su questi dobbiamo costruire”.

Fonte: Agi

