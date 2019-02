Ormai non sembrano esserci più dubbi. Sono di Gianluca Congera, il 50enne di Quartu (Cagliari) scomparso il 16 marzo del 2018, i resti trovati appesi a un traliccio questa mattina a Quartu.

Dopo il figlio, anche gli altri familiari convocati nel pomeriggio al Commissariato di Polizia hanno confermato che le chiavi trovate accanto ai resti, ormai lì da tempo, sono quelle della casa della madre dell’uomo di cui non si avevano più notizie da un anno.

La famiglia non sembra intenzionata a nominare un perito di parte – come confermato dal legale Gianfranco Piscitelli dell’associazione Penelope – mentre domani mattina il pm Alessandro Pili procederà a conferire l’incarico al medico legale per gli accertamenti sul cranio e sulle ossa ritrovate. Una parte erano appesi al traliccio, il resto caduti al suolo. Si conferma così la tesi già avanzata dalla Procura di un possibile suicidio, ma per avere la certezza sulle cause del decesso sarà necessario attendere la perizia.

