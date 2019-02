E’ il giorno della resa dei conti. La Sardegna ha scelto il suo nuovo presidente della regione, Christian Solinas leader della coalizione del centrodestra, Senatore della Lega e segretario del Psd’Az .

I sardi hanno votato dando fiducia a quei candidati che la Commissione Antimafia, qualche giorno prima dell’election day sardo ha dichiarato: “Per l’assemblea regionale della Sardegna non sarebbero conformi al Codice di Autoregolamentazione della Commissione antimafia”.

A Cagliari ha preso 2339 voti Alberto Randazzo (Fi – Berlusconi per la Sardegna) condannato dal tribunale di Cagliari il 20 febbraio 2017 a 3 anni di reclusione per peculato continuato. E’ stato proposto appello.

Il Presidente del Consiglio regionale uscente “Gianfranco Ganau (Pd-Sardegna Zedda presidente) imputato per tentata concussione in concorso. Il dibattimento è in corso ha preso nella circoscrizione di Sassari 1322.

Così come Valerio Meloni (Pd- Sardegna Zedda presidente) imputato di tentata concussione in concorso. Il dibattimento è in corso, che sempre a Sassari ha preso 801 voti.

Antonello Peru (FI-Berlusconi per la Sardegna) imputato di concussione aggravata. Il dibattimento è in corso, nella circoscrizione di Sassari è stato il più eletto del suo partito con 4332 voti.

Giovanni Satta (Solinas Presidente) imputato di tre procedimenti: per riciclaggio in concorso con altri al Tribunale di Nuoro, al tribunale di Tempio Pausania per riciclaggio, al tribunale di Cagliari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’ingente quantitativo e dall’essere reato trans nazionale, nella circoscrizione di Olbia Tempio è stato il più votato con 2878 voti.

Nel Sulcis Iglesiente invece Maramarco Carlo (Partito dei Sardi) imputato per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ha preso ben 66 voti.

Maurizio Porcelli (Solinas presidente), risulta essere stato condannato dal Tribunale di Cagliari il 17 maggio 2018 per 4 reati di abuso d’ufficio alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. E’ stato proposto appello, a Cagliari ha preso 741 voti.

Mentre Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi (Fi- Berlusconi per la Sardegna) condannato dal Tribunale di Cagliari nel 2017 a 4 anni di reclusione per peculato continuato. Anche in questo caso è stato proposto appello, a Oristano ha preso 976 voti.

I singoli dati dei voti sono ancora in fase di aggiornamento.

