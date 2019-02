Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sbarcherà nuovamente a Cagliari mercoledì 27 febbraio, ma questa volta per festeggiare.

Il leader della Lega sarà all’Hotel Regina Margherita alle 10 per una conferenza stampa con il nuovo governatore della Sardegna, Christian Solinas, il coordinatore della Lega per la Sardegna Eugenio Zoffili e il deputato Guido De Martini.

Saranno presenti anche gli eletti della Lega in Consiglio regionale e Lina Lunesu Galizia, che subentrerà a Solinas in Senato. Subito dopo, intorno alle 11:30, Salvini andrà al mercato di San Benedetto, per ringraziare personalmente gli elettori.

