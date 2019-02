“Alle elezioni regionali in Sardegna Forza Italia ha perso oltre 60 mila voti rispetto a un anno fa. Vedo alcuni dirigenti continuare a festeggiare sul Titanic, non rendendosi conto di quel che succede o non avendo il coraggio di dire la verità né a se stesso né agli elettori”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova a margine dei lavori del Consiglio regionale.

“Il voto ha dimostrato che il centrodestra è in ottima salute, soprattutto in alcuni partiti, confermando le difficoltà del polo moderato – ha concluso – Il centrodestra deve cambiare se vuole ricandidarsi alla guida del Paese”.

Commenti

comments