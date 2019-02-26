Voti di lista relativi al territorio regionale, 1633 sezioni su 1840

Partito Voti
  MOVIMENTO 5 STELLE 68.636
  LEGA SALVINI – SARDEGNA 80.181
  PARTITO SARDO D’AZIONE 69.892
  FORZA ITALIA 56.578
  RIFORMATORI SARDI 35.521
  FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE 33.423
  SARDEGNA20VENTI – TUNIS 29.194
  PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO 26.066
  SARDEGNA CIVICA 11.647
  FORTZA PARIS 11.552
  PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI 7.798
  ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA 3.471
   SINISTRA SARDA 4.273
  PARTITO DEMOCRATICO  95.214
  LIBERI E UGUALI SARDIGNA  26.939
  CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA 22.450
  NOI, LA SARDEGNA 19.867
  FUTURO COMUNE  18.600
  SARDEGNA IN COMUNE  17.470
  CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI 9.547
  PROGETTO COMUNISTA P 3.044
  PARTITO DEI SARDI 26.084
  SARDI LIBERI 15.125
  AUTODETERMINATZIONE 13.448

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