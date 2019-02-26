Voti di lista relativi al territorio regionale, 1633 sezioni su 1840
|Partito
|Voti
|MOVIMENTO 5 STELLE
|68.636
|LEGA SALVINI – SARDEGNA
|80.181
|PARTITO SARDO D’AZIONE
|69.892
|FORZA ITALIA
|56.578
|RIFORMATORI SARDI
|35.521
|FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
|33.423
|SARDEGNA20VENTI – TUNIS
|29.194
|PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO
|26.066
|SARDEGNA CIVICA
|11.647
|FORTZA PARIS
|11.552
|PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI
|7.798
|ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA
|3.471
|SINISTRA SARDA
|4.273
|PARTITO DEMOCRATICO
|95.214
|LIBERI E UGUALI SARDIGNA
|26.939
|CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA
|22.450
|NOI, LA SARDEGNA
|19.867
|FUTURO COMUNE
|18.600
|SARDEGNA IN COMUNE
|17.470
|CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI
|9.547
|PROGETTO COMUNISTA P
|3.044
|PARTITO DEI SARDI
|26.084
|SARDI LIBERI
|15.125
|AUTODETERMINATZIONE
|13.448