I Carabinieri di Cagliari stamane, nel corso degli accertamenti riguardanti un grave episodio avvenuto nella serata di domenica 24 febbraio, hanno denunciato un pescatore cagliaritano pregiudicato di 66 anni per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, nonché minaccia grave.

L’uomo è stato trovato dai carabinieri in possesso di un coltello di oltre 20 cm.

Intorno alle 23:00 di domenica 24 febbraio, il 66enne è stato coinvolto in una rissa tra suoi coetanei e alcuni giovani nei pressi di via Laghi Masuri, quartiere Is Mirrionis, per motivi ancora da chiarire, e ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico con oltre 12 cm di lama , minacciando alcuni dei responsabili della diatriba.

Subito allertati, i carabinieri sono giunti sul posto, ma i protagonisti della vicenda hanno tentato di fuggire. I militari hanno però intercettato l’uomo che è stato condotto negli uffici del comando provinciale dei Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Il pescatore è stato rilasciato poco dopo, ma denunciato.

