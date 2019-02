La società ginnastica Salerno ha vinto la prima tappa del campionato italiano di serie A1.

Nicola Bartolini, sardo doc e campano d’adozione, nella classifica individuale è arrivato primo.

Un buon risultato per il giovane quartese che non solo continua a portare in alto il nome della Sardegna, ma dopo vari infortuni e un percorso non sempre facile, sembra aver trovato il giusto equilibrio riuscendo a portare a casa ottimi risultati.

