Risultati non ancora definitivi per liste che si sfidavano alle regionali in Sardegna, a distanza di 35 ore dall’inizio degli scrutini. Gli ultimi dati disponibili, diffusi dalla Regione, fotografano la situazione di 1805 sezioni su 1840. Il centrodestra ottiene il 51,7%, il centrosinistra il 30,1%, mentre il Movimento 5 stelle si ferma al 9,7%.

Restano dietro il Partito dei Sardi con il 3,6%, Sardi Liberi con il 2,1%, Autodeterminatzione con il 1,1% e Sinistra Sarda con lo 0,6%. Primo partito nell’Isola è il Pd con il 13,4%. Subito dopo ci sono la Lega con l’11,3% e il Psd’Az con il 9,8%. Quindi Fi con l’8%. Quindi nell’ordine: Riformatori al 5,02%; Fdi al 4,73%; Sardegna Venti20 al 4,1%; Leu al 3,1%; Pro Sardinia-Udc al 3,6%; Campo Progressista al 3,1%; Noi, la Sardegna al 2,8%; Futuro Comune al 2,6%; Sardegna in Comune al 2,4%; Cristiano popolari e socialisti all’1,3%; Sardegna civica all’1,6%; Fortza Paris all’1,6%; Uds all’1,1%; Energie per l’Italia – Sardegna allo 0,4%; Progetto comunista per la Sardegna allo 0.4%.

