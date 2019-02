Cambio al vertice del settore Risorse Umane all’interno della compagnia aerea Air Italy. Con una nota interna il vettore ha comunicato che Nicola Pozzati ha lasciato l’azienda.

Fino alla nomina del nuovo responsabile di settore Human Research l’incarico è stato affidato ad interim ad un’altra dirigente aziendale, Simona Paccioretti, che attualmente ricopre il ruolo di Head of Internal Audit.

“Va via il responsabile del personale di Air Italy: sarà una buona notizia? Certo che ogni due mesi c’è un cambio di dirigenti apicali. Come già detto anche recentemente non c’è guida aziendale, non c’è strategia e non c’è continuità”. Lo dice il segretario regionale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, in merito al cambio al vertice del settore Human Research della compagnia aerea con base ad Olbia.

