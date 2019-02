Mercoledì 27 febbraio i tecnici di Abbanoa eseguiranno un intervento urgente di manutenzione straordinaria sulla condotta distributrice in via Monte Spada angolo via della Robbia e in via Salvo d’Acquisto angolo via Tripoli.

I lavori saranno eseguiti tra le 8.30 e le 17: durante questa fascia orario si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione idrica in tutto il centro abitato. Le squadre di Abbanoa saranno costantemente mobilitate per eseguire tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800022040, attivo 24 ore su 24.

