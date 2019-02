I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Oristano sono intervenuti, durante la scorsa notte, verso le 03:00 a Marrubiu, per un incendio sviluppatosi in un’abitazione.

Ricevuta la chiamata, la Sala Operativa ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento dalla sede Centrale che si è subito adoperata per spegnere le fiamme, partite presumibilmente da un corto circuito e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Commenti

comments