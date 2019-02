Incidente stradale questa mattina sulla Ss 195.

Un Quartese di 32 anni, alla guida di una Citroen C3, diretto a Capoterra, sulla Ss 195 all’altezza del Km 9,600, per cause in fase di accertamento, ha urtato una Aygo che lo precedeva.

La conducente della Toyota, una cagliaritana 38enne, è rimasta contusa ed è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Marino in codice giallo.

A seguito del tamponamento la Toyota è stata spinta contro un’Audi che la precedeva.

I conducenti della Citroen e dell’Audi sono fortunatamente rimasti illesi.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

