In occasione della 12^ edizione della Vespiglia, domenica 10 marzo 2019 via Azuni e le vie limitrofe saranno interessate da modifiche alla circolazione veicolare.

Ecco le prescrizioni da osservare:

– divieto di transito nella fascia oraria 7-16 nelle vie: Ospedale (dalla via San Giorgio sino alla via Azuni), Azuni (tra la piazza Yenne e la via Siotto Pintor e in tutte le strade che confluiscono nel percorso della manifestazione), Fara (tra la via Azuni e sino il vico III Sant’Efisio), Portoscalas e Sant’Ignazio (tra la via palabanda e sino la via Portoscalas);

– divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nella fascia oraria 0-16, nelle vie: Azuni (tra la piazza Yenne e sino la via Siotto Pintor), Fara (tra la via Azuni e sino il vico III Sant’Efisio), Portoscalas e Sant’Ignazio (tra la via Palabanda e sino la via Portoscalas);

Inoltre, sempre per la giornata di domenica 10 marzo, dalle 7 alle 16 sono previste le seguenti deviazioni del traffico veicolare: via Santa Margherita – via Azuni direzione obbligatoria diritto, piazza Yenne – via Azuni direzione obbligatoria diritto, via Ospedale – via San Giorgio direzione obbligatoria a sinistra, via Sant’Ignazio – via Palabanda direzione obbligatoria a destra.

