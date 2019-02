“Un voto emozionante perché la Sardegna è una terra con una sua identità e come Lega ci siamo avvicinati in punta di piedi a questa terra. Essere il primo partito della coalizione ci riempie di gioia, ma adesso è il tempo della responsabilità”.

Lo ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, questa mattina a Cagliari per una conferenza stampa con il neo presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, dopo il successo alle regionali.

“La legittima difesa è calendarizzata in Aula alla Camera martedì prossimo, e sarà legge entro marzo”. Prosegue il ministro in materia di legittima difesa. “Le dichiarazioni dell’Associazione Nazionale magistrati sono di una gravità assoluta, non spetta a un magistrato dire quale legge bisogna fare e non fare. Si mettano l’anima in pace, sia in redazione al Corriere della Sera che i magistrati di sinistra: la legittima difesa sarà legge entro marzo”.

