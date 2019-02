Condizioni meteo che continueranno a mantenersi stabili, per tutta la settimana. Tra oggi e giovedì le temperature saranno certamente gradevoli di giorno, ovvero le massime raggiungeranno valori pre-primaverili mentre al calar del sole continuerà a far freddo con possibili gelate su valli interne e localmente in pianura.

Venerdì, invece, dobbiamo segnalare un primo accenno di cambiamento. Nulla di eclatante, ma l’arrivo del Maestrale suggerirà un graduale indebolimento del possente Anticiclone che sta tenendo sotto scacco l’Europa occidentale. Qui è doverosa una parentesi, perché tale struttura sta causando anomalie bariche e termiche da record. Le temperature tra Spagna, Francia e Regno Unito superano le medie stagionali di riferimento di oltre 10°C e non mancano record di “caldo” secolari (ad esempio in Scozia).

Struttura che come detto inizierà a cedere, sotto l’incalzante azione delle perturbazioni atlantiche. Qui in Sardegna almeno inizialmente non avremo piogge, si rivedranno nubi questo è vero ma difficilmente registreremo precipitazioni. Al più, tra venerdì e sabato, potrebbe manifestarsi qualche piovasco da stau nelle aree montane esposte a occidentale. Poi caleranno le temperature, sempre a partire dai settori ovest mentre a est avremo un iniziale rialzo termico.

Per un cambiamento più corposo si dovrà attendere la prossima settimana, allorquando una perturbazione atlantica piuttosto vivace potrebbe riportare piogge e qualche nevicata sul Gennargentu. Ma avremo modo di riparlarne.

