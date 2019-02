“Sono veramente orgoglioso del risultato di Fratelli d’Italia in Sardegna, numeri che vari istituti nazionali hanno certificato che il nostro movimento è l’unico a non perdere voti rispetto alle politiche”. Così il deputato di Fdi, Salvatore Deidda, commenta l’esito delle elezioni regionali.

“Oramai in quasi tutte le province siamo al 5%, quasi il doppio rispetto a 5 anni fa – sottolinea – Siamo un movimento che ha una classe dirigente di 40 anni ma la nostra forza – spiega Deidda – è che dai più giovani ai più anziani ci muoviamo come un unico blocco. Questo risultato non è un arrivo ma una tappa di una crescita che non vogliamo fermare”. Forte del successo in Sardegna, il deputato non esclude la possibilità di correre per le prossime Europee. Ora, però, l’impegno è per l’Isola.

“Siamo pronti a governare e il rapporto con il presidente Christian Solinas e con le forze alleate è ottimo – assicura Deidda – Continueremo da subito il nostro lavoro in Parlamento, nelle istituzioni e nei territori. Il movimento, come detto la presidente Giorgia Meloni, è aperto ad associazioni, liste civiche, a tutti coloro che vorranno federarsi a Fratelli d’Italia per continuare a crescere”.

