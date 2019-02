“Abbiamo già sbloccato opere importanti che erano ferme o stentavano ad andare avanti quando siamo arrivati, cito soltanto i cantieri Cmc in Sicilia, la Quadrilatero Marche-Umbria e la Sassari-Alghero. L’iniziativa del collega Salvini, finalizzata a far marciare lavori che abbiamo ereditato in stato di impasse, rappresenta certamente un contribuito che sarà valutato e andrà a integrazione dell’importante lavoro già fatto sia a livello del mio ministero che con i parlamentari di M5S e Lega”.

Lo dice in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, commentando l’iniziativa del ministro dell’Interno che ha annunciato di aver consegnato al premier Giuseppe Conte “una dettagliata proposta di decreto urgente che dimezza i tempi della burocrazia” per sbloccare i cantieri “fermi da vent’anni”.

