Questa mattina, intorno alle ore 13:00, la seconda partenza della scuola dei Vigili del fuoco di Oristano è intervenuta a Cabras per un incendio divampato in un cortile.

Le fiamme hanno interessato una tettoia e diverse masserizie. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma per fortuna non son stati registrati danni alle persone.

