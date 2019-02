Cosa c’è dietro un paio di scarpine di bimbo lasciate sopra un muro, una decolleté elegante su un marciapiede, un paio di stivali da lavoro dentro un capannone in disuso? Chi era la proprietaria della scarpetta da ballo riversa sull’asfalto, chi quella degli stivali eleganti in pelle nera lasciati sopra un cassonetto? Quali storie si nascondono dietro le scarpe abbandonate, da sole o in paio, nelle strade della nostra città?

Giacomo Pisano, appassionato di fotografia di strada, ha cercato di catturare piccoli scorci di quotidiano con 33 scatti che ritraggono scarpe abbandonate in città, nel centro e nelle sue vicine periferie: il risultato è “Sole – Cercasi Cenerentola”, mostra fotografica al Bar Florio di via San Domenico a Cagliari. L’esposizione, stampe fotografiche su piccolo formato, è accompagnata da didascalie con cui l’autore prova a suggerire le vicende di chi quelle scarpe le ha indossate: una festa indimenticabile, una domenica in campagna, un rapporto conflittuale tra due amanti, le aspettative mancate, la disillusione del lavoro.

La mostra sarà inaugurata sabato 2 marzo alle 19. L’inaugurazione sarà accompagnata dalle selezioni musicali di Revenant e Venefica.

Commenti

