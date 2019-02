Rapina nel centro storico di Sassari. A fine mattinata due malviventi, un uomo e una donna, sono entrati nella gioielleria Meucci di Corso Vittorio Emanuele e sono stati scoperti dal titolare mentre cercavano di impossessarsi di alcuni preziosi. È nata una colluttazione, i due hanno afferrato tre bracciali d’oro e sono scappati.

La donna, 23 anni sassarese, già nota alle forze dell’ordine per dei furti commessi in passato, è stata fermata pochi minuti dopo in un vicolo del centro dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Sassari, mentre i colleghi della Mobile, guidati dal dirigente Dario Mongiovì, sono sulle tracce del complice.

