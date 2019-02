Dopo la gara di solidarietà scattata ieri tra i pastori nei confronti dell’autista dell’autocisterna assaltata e data alle fiamme da due uomini armati a Nule (Sassari), scende in campo anche la Coldiretti Sardegna che nel condannare il “gesto inqualificabile” ha chiesto ai soci e a tutti i cittadini di donare un contributo affinché l’autista possa riacquistare il mezzo.

“Un atto vile, lontano dalla cultura dei pastori – sottolinea Coldiretti – che anche in momenti difficili come quello che si sta vivendo quest’anno, non cedono ad atti di vigliaccheria. Siamo vicini al camionista e come Organizzazione sensibilizziamo i nostri soci e tutti i cittadini a dare un contributo, ognuno secondo le proprie possibilità, affinché possa riacquistare il mezzo che gli consentirà di lavorare. Questo atto vile ha colpito tutti, pastori e Sardegna, per questo dobbiamo reagire insieme e aiutare chi ne ha subito i danni materiali”.

La donazione si può fare direttamente al camionista.

Commenti

comments