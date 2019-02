Ventuno nuovi contratti di lavoro per otto mesi. È la prospettiva aperta dalla Fondazione Alghero grazie a “LavoRas”, il programma regionale integrato che sostiene la ripresa del mercato del lavoro in Sardegna. I nuovi arruolati saranno inseriti in due progetti dedicati a “Modalità innovative nella salvaguardia e fruizione di beni culturali e siti archeologici” e a “Valorizzazione dei siti archeologici”. Gli avvisi di Lavoras sono stati pubblicati dall’Aspal e sono reperibili qui .

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 12 marzo.

Le professionalità richieste per il primo progetto vanno dall’istruttore direttivo come progettista di siti web al conservatore museale, dall’istruttore tecnico per il web all’istruttore amministrativo come tecnico dei servizi culturali. Per il secondo progetto si cercano invece impiegati tecnici, capi cantiere, addetti alla manutenzione del verde, manovali edili, muratori e idraulici specializzati.

