Una jeep compass guidata da un 29enne cagliaritano proveniente dall’area di sosta adiacente a via A.Vespucci, regolata da segnaletica di stop, si è scontrata con una moto bmw condotta da un 52enne di Cagliari che percorreva via Vespucci in direzione dello stadio.

Il conducente della moto è stato soccorso e trasportato da un’ambulanza del 118 c/o il PS del presidio ospedaliero Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

