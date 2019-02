“Stamattina intorno alle 12.20 mentre in auto percorrevo via Scano a Cagliari, all’altezza della farmacia Murtas dal cielo è piovuta una palla da golf che mi ha distrutto il parabrezza della macchina. Mi sono fermato e ho contattato la polizia locale che ha constatato il danno.

Mentre parlavo con gli agenti, si sono avvicinati gli operai che curano il verde pubblico e hanno affermato che, tali eventi sono all’ordine del giorno, togliendo fuori dal loro furgone altre tre palline da golf. Gli stessi operai, nei giorni scorsi sono stati colpiti dalle palline volanti, uno di loro mi ha persino mostrato un grosso livido sulla gamba. Stasera ho sporto denuncia in questura”.

E’ la denuncia di Mauro Branca, cittadino cagliaritano che attraverso un post nella sua pagina facebook ha raccontato cosa gli è accaduto in via Scano a Cagliari. L’uomo ha invitato gli altri automobilisti a prestare particolare attenzione per non rischiare di restare “vittime” delle palline da golf che piovono dal cielo e di ritrovarsi la macchina danneggiata.

