Scontri all’interno della Curva Piscina ieri sera durante la partita dello Spezia con il Livorno per il campionato di Serie B.

Inizialmente il bersaglio degli ultras toscani sono stati gli steward, successivamente è intervenuto il reparto della polizia in dotazione antisommossa per evitare che il servizio d’ordine privato rimanesse in balìa delle decine di sostenitori amaranto.

