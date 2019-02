Venerdì 1 marzo alle 18:00 nella sede indipendentista de Biddanoa in via San Giovanni 234, a Cagliari, verrà presentato il libro “La Sfida Catalana. Cronaca di una Rivoluzione Incompiuta” di Marco Santopadre, giornalista ed esperto di politica internazionale che ha seguito in prima persona le vicende del procès e del referendum per l’indipendenza della Catalogna, che vede i suoi leaders in questi giorni sotto processo.

La presentazione di questo libro si colloca come primo evento della rassegna Iscola de Biddanoa, un ciclo di eventi di formazione con tematiche multidisciplinari che mirano all’accrescimento della cultura politica dei giovani e meno giovani attivisti dell’indipendentismo cagliaritano.

