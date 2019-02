Sono stati nominati i coordinatori dei primi nove comitati della commissione parlamentare Antimafia.

Ne dà notizia il presidente, Nicola Morra.

Questi i Comitati e i coordinatori: I – Regime degli atti. (On. Salafia, M5S) II – Rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato mafia; l’attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi e dei depistaggi; le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione (Senatore Giarrusso, M5S) IV – Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme. (Senatore Endrizzi, M5S) V – Attività delle mafie di origine straniera sul territorio italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché internazionalizzazione delle attività criminali. (On. Andrea Dara, Lega – Salvini Premier) VI – Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica alla infiltrazione delle associazioni criminali. (On. Bartolozzi, Forza Italia) IX – Comitato per l’analisi delle procedure di gestione dei beni confiscati e sequestrati. (On. Erik Umberto Pretto, Lega – Salvini Premier) X – Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. (On. Piera Aiello, M5S) XI – Comitato per l’infiltrazione criminale nell’ambito del sistema di assistenza sanitaria pubblico e privato. (Senatore Stancanelli, Fratelli d’Italia) XIIII – Intimidazioni e condizionamenti mafiosi nel mondo del giornalismo e dell’informazione. (On. Verini, PD).

Commenti

comments