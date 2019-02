Sabato 2 marzo 2019 ala ore 18.00 – Parco della Musica la maschera arcaica S’Urtzu e sa Mamulada di Seui; conclusione alle ore 20.00 circa, sempre al Parco della Musica dove gli antichi riti.

Nel suggestivo spazio del Parco della Musica – in via dei Giudicati – si esibirà, ispirandosi agli antichi riti e ritmi, la maschera arcaica de S’Urtzu e sa Mamulada di Seui. Rappresenteranno con i riti e i suoni (frastuono in seuese mamulada) la morte del cinghiale distruttore (urtzu/orso).

Un rito arcaico con movimenti raccontati e descritti da secoli attorno a “s’erba de santa Maria”.

Domenica 3 marzo alle ore 19.00 presso i locali dell’associazione May Mask – via Giardini, 149 Cagliari, letture dal “Processo a Canciofali Bellu chechs ‘e su Dottori” da parte della compagnia “Figli d’arte Medas”.

Commenti

comments