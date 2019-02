Odissea di oltre nove ore per i passeggeri del volo Roma-Alghero, partito da Fiumicino ieri sera alle 21.30.

A causa della nebbia l’aereo della compagnia Blue Air è dovuto atterrare a Cagliari, dove i passeggeri hanno atteso a lungo di avere notizie.

Aspettato invano che le condizioni di visibilità sopra l’aeroporto di Alghero migliorassero, poi i responsabili della compagnia hanno scelto di riportare le persone al “Riviera del corallo” a bordo di un pullman che è arrivato poco prima delle 6 del mattino. Il velivolo è invece riuscito ad arrivare sulla pista di Fertilia in tempo utile per decollare stamattina per Roma.

