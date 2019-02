Al via ad Alghero i lavori per la riqualificazione della Piazza Ginnasio, l’area del Centro storico su cui si affaccia la Chiesa di San Michele, Patrono della città.

Lo spazio delimitato dalla via Maiorca e dal corso Carlo Alberto, la via principale della città vecchia, che già in passato aveva rivestito una centralità e importanza considerevole, se si pensa che, prima del completamento del duomo di Santa Maria, era la chiesa di San Michele a svolgere le funzioni di Cattedrale, sarà finalmente valorizzato, come richiesto da anni dai residenti e commercianti, con la realizzazione di una vera e propria piazza.

Operai al lavoro da questa mattina per delimitare il cantiere d’intervento che includerà anche nuovi arredi urbani.

Sessanta giorni, da capitolato, la durata dei lavori di riqualificazione che comprendono nuove pavimentazioni, più appropriate all’importanza e alla destinazione del sito. Sarà realizzato in conci di basalto sardo con lastricati di trachite al bordo e l’inserimento di alcune aiuole con alberi di leccio a medio fusto. “E’ uno degli obbiettivi di mandato che si realizza, in linea con le richieste di chi il centro storico lo vive e ci lavora” sottolinea il Sindaco di Alghero, che parla di un intervento che va nella direzione delle famiglie e del turismo. “Un centro storico che diventa sempre più bello, curato e decoroso, aprendo nuovi spazi ai cittadini e ai sui visitatori” conclude Mario Bruno. In allegato la demo della nuova Piazza Ginnasio e i lavori di accantieramento.

