Silt, Sindacato italiano libero trasporti, comunica la proclamazione dello sciopero generale con astensione dal servizio relativo al trasporto pubblico non di linea, categoria taxi, nelle regioni Sicilia e Sardegna in data 22 marzo 2019 dalle ore 10 alle 14.

Lo stato di agitazione della categoria è stato indetto già nel corso del mese di febbraio in relazione all’approvazione a livello nazionale del Dl Semplificazioni e relative deroghe applicate solo alle suddette regioni, deroghe che riteniamo inaccettabili. Non essendo stata ancora convocata la Conferenza Stato Regioni, da convocarsi entro il 28 febbraio, avendo in essere tavoli aperti a livello regionale in Sicilia – e presto sarà fatto anche in Sardegna, non appena nominati gli organi di competenza – per la costituzione di Osservatori sui trasporti per la definizione di regolamenti che possano non inficiare l’attività lavorativa di un segmento commerciale fondamentale per i territori, per i relativi controlli e rispetto delle regole, riteniamo indispensabile la proclamazione dello sciopero.

Ogni comunicazione dovuta è stata inoltrata agli Enti di competenza, si garantiscono fin d’ora i servizi essenziali nella fascia oraria considerata.

A Palermo è previsto un sit in sotto Palazzo dei Normanni, sede dell’Ars

