E’ arrivato un altro richiamo a tutela del consumatore e della sua salute. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie.

Per questo il Ministero della salute in data odierna ha diffuso il richiamo di un lotto di farina grano tenero tipo 00 a marchio Selex e a marchio Cuore Mediterraneo per la presenza dell’allergene soia non dichiarato nelle etichette, sebbene sulle confezioni sia riportata la dicitura: “prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia”.

Il prodotto Selex interessato dal richiamo è venduto in un sacchetto carta 1 kg, cod. ean 8003100250018, con il numero di L 19 009 e la data di scadenza 09/02/2020. La farina richiamata è stato prodotta da Molino Rossetto nello stabilimento Via San Fausto 98 Pontelongo Pd ed è commercializzata da Todis – Iges S.r.l. via tiberina km 19.300 00065 Fiano Romano RM.

Mentre il prodotto Cuore Mediterraneo è venduto sacchetto carta 1 kg, cod. ean 8025916107072, con il numero di L 19 008 e la data di scadenza 08/02/2020. La farina richiamata è stato prodotta da Molino Rossetto nello stabilimento Via San Fausto 98 Pontelongo PD ed è commercializzata da Todis – Iges S.r.l. via tiberina km 19.300 00065 Fiano Romano RM.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori “allergici alla soia” di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.

La segnalazione è stata pubblicata qui.

