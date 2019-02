In vista del debutto della Natzionale Sarda che sfiderà una rappresentativa di stranieri che giocano nell’isola, previsto per martedì 19 marzo a Nuoro – Stadio Frogheri, in collaborazione con la Nuorese Calcio e il Comune di Nuoro, il CT Bernardo Mereu ha convocato un folto numeri di calciatori che hanno manifestato il loro gradimento a vestire la maglia della Sardegna.

La Fins – Federatzione Isport Natzionale Sardu ha provveduto nei giorni scorsi a inviare alle relative società la convocazione dei seguenti calciatori:

Portieri

Aresti Simone Cagliari Calcio Vigorito Mauro U.S. Lecce Rutzittu Marco Arzachena Costa Smeralda Calcio Lai Alessandro A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce

Difensori

Pisano Francesco Olbia Calcio 1905 Idda Riccardo Cosenza Calcio Caracciolo Antonio U.S. Cremonese Murru Nicola U.C. Sampdoria Emerson Ramos Borges Potenza Calcio Del Fabro Dario U.S. Cremonese Moi Davide Arzachena Costa Smeralda Calcio Sirigu Giampaolo AC Delta Calcio Porto Tolle Pinna Simone Olbia Calcio 1905 Cabeccia Marco A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce Boi Federico A.S.D. Castiadas Calcio 1973 Congiu Andrea A.S.D. Lanusei Calcio Varrucciu Simone A.S.D. Polisportiva Budoni Calcio Dametto Paolo Feralpisalò

Centrocampisti

Carrus Davide A.S.D. Castiadas Calcio 1973 Deiola Alessandro Cagliari Calcio Laribi Karim Hellas Verona Football Club Mancosu Marco U.S. Lecce Pani Claudio Sliema Wanderers F.C. Feola Andrea S.S.C. Bari Guberti Stefano Robur Siena Giorico Daniele S.S.D. Virtusvecomp Verona Dettori Francesco Potenza Calcio Nuvoli Giuseppe Arzachena Costa Smeralda Calcio Porcheddu Andrea Arzachena Costa Smeralda Calcio Muroni Mattia Olbia Calcio 1905 Burrai Salvatore Pordenone Calcio Bombagi Francesco Pordenone Calcio Bianco Francesco A.S.D. Torres Masia Alessandro A.C. Calcio Sandonà Ladu Pietro A.S.D. Lanusei Calcio Bianchi Daniele A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce Demontis Andrea A.S.D. Lanusei Calcio Riccardo Doratiotto Cagliari Calcio

Attaccanti

Sau Marco U.C. Sampdoria Mancosu Matteo Virtus Entella Acquafresca Robert FC Sion Ragatzu Daniele Olbia Calcio 1905 Cocco Andrea Svincolato Sanna Andrea Arzachena Costa Smeralda Calcio Scotto Luigi S.S.D. Mantova 1911 Virdis Francesco Savona FBC Mesina Antonio A.S.D. Castiadas Calcio 1973 Spanu Samuele A.S.D. Polisportiva Budoni Calcio Sarritzu Stefano A.S.D. Torres Palmas Paolo A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce

Non compaiono nella lista dei convocati Salvatore Sirigu e Nicolò Barella perché verosimilmente impegnati con la Nazionale Italiana.

Il gran numero dei giocatori convocati ha come obiettivo l’ampio coinvolgimento delle società e dei calciatori indipendentemente dalle categorie di appartenenza per rilanciare lo spirito culturale dell’iniziativa che nelle sue diverse fasi non trascurerà alcuna realtà del calcio isolano.

Commenti

comments