“Qualsiasi ipotesi di toto-nomi sui possibili assessori di Forza Italia è del tutto infondata per il semplice fatto che le scelte saranno fatte soltanto dopo la proclamazione degli eletti e in maniera condivisa, con il pieno coinvolgimento degli organi statutari del partito, dei nuovi consiglieri regionali e dei candidati”. Lo precisa Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia.

“Forza Italia – prosegue l’esponente azzurro- ha sicuramente le persone giuste da proporre per la composizione della Giunta regionale, ma lo farà nelle sedi e nei modi opportuni. Solo una volta completato questo percorso, si potrà parlare di scelte. E’ evidente che qualsiasi voce o indiscrezione fasulla in questa fase è opera di persone nemiche di Forza Italia e interessate a seminare discordia e a generare malumori. Con buona pace di costoro Forza Italia c’è, saprà dialogare al proprio interno per proporre al presidente Solinas una sintesi condivisa sui nomi e soprattutto sulle priorità da portare avanti in questa Legislatura. Questo è il nostro metodo, il resto era quello che facevano altri e non ci appartiene”, conclude Cappellacci.

