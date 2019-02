Novità all’interno della società di trasporti Ctm: dal 1 Marzo la nuova linea GSS sostituirà le linee Navetta Giorgino e San Simone.

Su richiesta della Regione Autonoma della Sardegna, le linee Navetta Giorgino (Piazza Matteotti-Giorgino) e San Simone (Piazza Matteotti – Via San Simone) verranno sostituite dalla nuova linea denominata GSS (Giorgino – San Simone), con capolinea in piazza Matteotti, che prevederà un’estensione fino all’area del Porto Canale. Il servizio sarà svolto con autobus Mercedes Sprinter da 7 metri.

La linea sarà operativa tutti i giorni feriali, da lunedì al sabato, dalle ore 6:10 alle ore 22:20 e con una frequenza delle corse di 45 minuti.

Il percorso della linea GSS è stato definito con l’intento di rispondere alle esigenze degli abitanti della zona Giorgino, dei lavoratori della zona vicina al Porto Canale (Guardia di Finanza, Carabinieri, Aziende di logistica, ecc.), dei clienti e del personale del Centro Commerciale Auchan, degli utenti e del personale dell’Assessorato Regionale del Lavoro e dell’URP dell’Assessorato del Lavoro recentemente trasferitosi in via San Simone.

IL NUOVO PERCORSO: piazza Matteotti (capolinea fronte ARST) – via Sassari – via La Playa – via San Paolo – via Mincio – via Campo Scipione – via San Simone – via San Simone parcheggio Auchan c/o Direzionale SS n°195 -racc. – SS n° 195- viale Pula- strada per Porto Canale – Porto Canale – parcheggio della sede navale Guardia di Finanza (nuovo capolinea). Viale Pula, SS 195, SS 195 racc., Via Campo Scipione, Via San Simone, parcheggi Auchan (inversione di marcia), San Simone, Via Campo di Scipione, Via Mincio (inversione), Via San Paolo, Riva di Ponente, p.zza Matteotti (capolinea fronte ARST).

Limitatamente alle prime due corse del mattino, da piazza Matteotti (partenza corse 6:10 e 6:40) e alle ultime due corse (21:25 e 21:55), il percorso sarà più breve e diretto, anche perché gli Uffici dell’Assessorato Regionale e il Centro Commerciale in quelle ore sono chiusi, seguendo la tratta Piazza Matteotti – Giorgino e passando, al ritorno, per Via San Paolo:

– piazza Matteotti (capolinea fronte ARST) – via Sassari- via La Playa – ss n° 195- viale Pula- strada per Porto Canale – Porto Canale parcheggio sede navale della Guardia di Finanza (capolinea);

– Porto Canale (capolinea) – strada per Porto Canale – viale Pula- ss n° 195- -ss n°195 racc. – via Campo Scipione – via Mincio – via San Paolo – via Riva di Ponente – p.zza Matteotti (capolinea).

Lungo tutto il percorso saranno istituite alcune nuove fermate:

– il nuovo capolinea a Giorgino, che, nella ex linea Navetta Giorgino era all’altezza della Corte in Giorgino (Chiesetta Sant’Efisio), è stato spostato presso il parcheggio della Sede della Stazione Navale Guardia di Finanza;

– in direzione Centro Commerciale Auchan: una nuova fermata è stata istituita, in via San Paolo all’altezza delle case Ex Ferrovie dello Stato;

– in direzione Matteotti: una nuova fermata è stata istituita in via San Simone, presso il Centro Commerciale Auchan.

Tutte le altre fermate saranno quelle esistenti lungo il percorso, che, per maggiore chiarezza, riportiamo.

In direzione Porto Canale:

– N. 1168 Matteotti;

– N. 33 La Plaia centro Commerciale Auchan;

– N. 35 La Plaia;

– N. 2056 Via San Paolo civico n° 13 (nuova istituzione);

– N. 169 Via Mincio civico n° 2;

– N. 1174 San Simone lato Centro Commerciale Auchan;

– N. 395 V.le Pula Giorgino;

– N. 564 V.le Pula Giorgino;

– N. 657 Porto Canale GdF ( capolinea di nuova istituzione).

In direzione piazza Matteotti:

– N.569 V.le Pula Giorgino;

– N. 80 V.le Pula Giorgino;

– N. 2055 San Simone fronte Centro Commerciale Auchan (nuova istituzione);

– N. 1169 Via Mincio civico n° 2;

– N. 36 Via San Paolo fronte Ex case FS;

– N. 37 Mercato Ittico;

– N. 1168 Matteotti.

In tutte le fermate saranno apposte le informazioni sulla nuova linea GSS con orari di passaggio e mappa del percorso. Ctm mette a disposizione della clientela molteplici modalità per conoscere i tempi di passaggio in tempo reale in fermata. E’ possibile consultare il sito internet www.ctmcagliari.it, disponibile anche nella versione mobile per smartphone, scaricare l’applicazione gratuita per Iphone, Android e Windows Phone “Busfinder”, contattare il numero verde 800.078.870, aperto tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 18:30 o chiamando il risponditore automatico IVR al numero 070/2655002, inserendo il numero della fermata riportata nella fermata stessa (esempio 1168 relativa a Piazza Matteotti) per conoscere l’orario di passaggio del bus alla fermata, in tempo reale.

