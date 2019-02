Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari oggi, giovedì 28 febbraio, per il soccorso di una persona, un ciclista caduto dalla sua mountain bike nelle vicinanze della baita dell’Ente Foreste della Regione Sardegna.

Il ciclista è stato avvistato da un basco verde della 2° compagnia della Guardia di finanza di Cagliari che era fuori servizio e si trovava in compagnia dei colleghi. I militari, impegnati in una corsa in montagna, stavano in quel momento percorrendo la strada e hanno subito allertato i soccorsi.

La Sala operativa del 115, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto la squadra Vvf di Pronto intervento.

I Vigili del fuoco, arrivati anche con il supporto di un automezzo fuoristrada 4×4 e congiuntamente agli Operatori sanitari del 118, si sono addentrati nell’area particolarmente impervia e lo hanno immobilizzato con l’utilizzo della barella spinale, per poi trasportarlo nell’area dove si trovava l’ambulanza e successivamente, dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale Marino di Cagliari.

