Notiziario di Cagliari-Inter. CAGLIARI: TORNA JOAO PEDRO, RECUPERATI THEREAU E DESPODOV I rossoblù di Maran si sono allenati questa mattina ad Asseminello in vista dell’anticipo del venerdì contro l’Inter alla Sardegna Arena. Buone notizie dall’infermeria: Despodov da ieri è tornato nel gruppo e anche Thereau e Cacciatore sono tra i convocati. Restano ai box, invece, Cerri, Birsa, Romagna, Klavan e Castro. Scontato il turno di squalifica, torna a disposizione anche Joao Pedro, ma in mezzo al campo Maran perde Deiola, a sua volta fermato dal giudice sportivo.

INTER: SENZA ICARDI, OUT ANCHE KEITA, IN ATTACCO C’E’ LAUTARO – Rifinitura ad Appiano Gentile per l’Inter che domani sarà impegnata a Cagliari e per la quinta partita consecutiva, dovrà fare a meno di Icardi. L’argentino continua la fisioterapia per il problema al ginocchio destro e non è convocato. Neppure Keita è disponibile. Ancora non è al meglio anche se in via di recupero. L’attacco sarà quindi guidato da Lautaro Martinez supportato Perisic, Nainggolan e Politano. In mediana dovrebbe confermare la coppia Brozovic-Vecino. In difesa centrali De Vrij e Skriniar, con D’Ambrosio e uno tra Dalbert e Asamoah. Tre i diffidati: Vecino, Lautaro Martinez e D’Ambrosio.

