Un primo risparmio di quasi 3 milioni e mezzo di chilowattora all’anno, l’equivalente di 627 tonnellate di emissioni di anidride carbonica eliminate, grazie all’installazione di 23 impianti fotovoltaici e due minipale eoliche nei principali potabilizzatori e depuratori della Sardegna. Abbanoa sta puntando sulle energie rinnovabili per abbattere l’impatto ambientale e ridurre la dipendenza energetica dalla rete nazionale. E lo fa con un articolato piano di installazione di sistemi che sfrutteranno il sole e il vento: fonti di energia pulite ed inesauribili che nella nostra Isola di certo non mancano.

“Dobbiamo intensificare l’installazione tecnologica per abbattere i consumi e sviluppare la produzione di energia da fonti rinnovabili: ce lo chiede l’ambiente, ce lo chiedono le future generazioni”, spiega il direttore generale di Abbanoa, Sandro Murtas. “Stiamo realizzando una fase di sviluppo decisa con l’avvio della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il sistema produttivo di potabilizzazione e depurazione che ha altissimi costi industriali legati proprio ai consumi energetici. Questo intervento è parte dello sviluppo logistico e tecnologico con il quale stiamo realizzando una forte localizzazione periferica e investimenti in tutti i centri dell’Isola”.

Quelle già realizzate sono installazioni della fase 1 di investimento, dirette in impianto, in totale 25 siti in tutta la regione. E’ allo studio la fase 2, con impegni ben più significativi a partire dalla generazione di energia da biogas, per passare alla produzione di biofuel direttamente dagli impianti di depurazione. I primi cinque impianti fotovoltaici sono entrati in esercizio nei giorni scorsi: riguardano i potabilizzatori di Villagrande Strisaili al servizio di diversi centri dell’Ogliastra, di Silì al servizio di Oristano e diversi centri della provincia, Jann’e Ferru al servizio di Nuoro e di diversi centri della provincia, Monteleone Roccadoria al servizio di Macomer, Bosa, Bonorva e centri limitrofi e del depuratore Su Tuvu a Nuoro.

