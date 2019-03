Arrivano l’ecobonus e l’ecotassa, la prima che premia chi acquista auto elettriche e ibride, mentre la seconda prevede un tributo da 1.100 a 2.500 euro in base alle emissioni di CO2 della vettura.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le prime indicazioni relative all’imposta sui veicoli inquinanti e sulle detrazioni fiscali per l’installazione dei punti di ricarica e la rottamazione di mezzi ad alte emissioni di CO2.

L’ecotassa interessa soltanto le auto acquistate e immatricolate dal primo marzo fino al 31 dicembre 2021 non quelle acquistate precedentemente.

Il suo importo è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2 e va versata tramite F24.

L’imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale come camper, veicoli blindati, ambulanze, veicoli con accesso per sedia a rotelle.

A partire dalle 12 di oggi sarà attivo anche un portale per chiedere gli incentivi all’indirizzo ecobonus.mise.gov.it.

Manca ancora invece il decreto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà emanare per l’attuazione dell’ecobonus su auto e moto non inquinanti e sulle colonnine di ricarica elettrica.

Commenti

comments