Alessandro Mahmood Frau, meglio conosciuto come Mahmood mercoledì 6 marzo alle ore 18 , sbarca a Nuro nel centro commerciale di Pratosardo.

Per il vincitore della 69esima edizione del festival di Sanremo si tratta della prima tappa sarda, dove presenterà il suo primo cd: “Gioventù Bruciata”. A Nuoro Mahmood non solo incontrerà i fans, ma ritroverà anche gli amici della sua infanzia e i parenti che arriveranno da Orosei per abbracciarlo e festeggiare il suo successo.

Il brano “Soldi”, disco d’oro a Sanremo, in breve tempo è diventato il pezzo più ascoltato su Spotify. Nel 2012 Simona Ventura lo scartò durante gli homevisit di X Factor. Ma Mahmood non si è arreso, fino ad arrivare qualche settimana fa a incantare la giuria e il pubblico di Sanremo.

Mahmood è cresciuto a Milano, padre egiziano che all’età di 5 anni lo ha abbandonato e madre sarda di Orosei, nelle sue canzoni affronta tematiche autobiografiche legate alla sua crescita e alla sua famiglia.

Legatissimo alla Sardegna, dove torna spesso in vacanza, Mahmood conosce bene la lingua sarda di Orosei e tra le sue canzoni preferite spicca “Non potho reposare”.

