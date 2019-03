“La Camera dei Deputati ha dato il via libera all’istituzione di una nuova Commissione sulle banche”, ad annunciarlo è il Movimento Cinque Stelle che rivendica il risultato.

“E’ una vera Commissione di inchiesta con poteri reali e un mandato chiaro: fare chiarezza sugli scandali bancari e tutelare i risparmiatori, dovrà verificare l’operato degli istituti di vigilanza e appurare l’esistenza di possibili conflitti di interessi, indagando anche sull’utilizzo di strumenti derivati, sui super compensi dei manager o sul calcolo dei tassi d’usura”, affermano nella nota i Cinque Stelle.

“Questa Commissione avrà tutti i poteri per vigilare sul rispetto delle regole e sui diritti dei risparmiatori. Abbiamo stanziato un miliardo e mezzo di euro per risarcire i truffati e stiamo varando il provvedimento attuativo per assicurare un celere rimborso ai risparmiatori. Risarcire le vittime e individuare le responsabilità è il nostro obiettivo e lo stiamo realizzando. Questo è il cambiamento che stiamo portando nel Paese e che mette i cittadini al centro di un sistema bancario e finanziario sano e trasparente”, conclude la nota.

