I Carabinieri della Compagnia di Jerzu hanno sanzionato tre allevatori responsabili di omessa custodia di bovini e di pascolo abusivo lungo la S.S. 125 e la S.P. 13.

I militari della Squadriglia Anticrimine, specializzati in questo tipo di attività, hanno battuto le principali arterie stradali nelle zone agrarie di Tertenia e Perdasdefogu riuscendo a contestare ai tre allevatori, nello specifico un 30enne di Tertenia, un 44enne e un 70enne di Perdasdefogu, le violazioni sopra descritte. Inoltre, i militari hanno appurato che alcuni degli animali controllati non erano stati mai segnalati e registrati alle competenti autorità così come previsto dalla normativa di settore.

Le sanzioni amministrative si aggirano intorno ai 5.000 euro .

I servizi di controllo continueranno su tutto il territorio della Compagnia di Jerzu al fine di evitare che la circolazione stradale sia esposta a pericolosi incontri di animali su strada.

Commenti

comments