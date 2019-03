Le condizioni meteo, dopo un mese di febbraio all’insegna dell’Alta Pressione e conseguentemente della siccità, stanno cambiando.

Il primo sintomo è il Maestrale, che è giunto ieri sera a partire dai settori nordoccidentali per poi rafforzarsi durante la notte. Localmente ci aspettiamo forti raffiche per gran parte della giornata e anche nella prima parte di sabato.

Sabato che vedrà transitare un piccolo vortice di bassa pressione a est della nostra regione, quindi sul Tirreno, difatti prevediamo un aumento della nuvolosità soprattutto sui settori occidentali laddove alcuni modelli ad alta risoluzione indicano come probabili dei rovesci di pioggia. Piogge che transiteranno rapidamente, dal sassarese verso il Campidano e sin sul cagliaritano. Attenzione perché potrebbe verificarsi pure qualche temporale, pertanto associato a degli acquazzoni più intensi.

Andrà meglio a est e domenica subentrerà un miglioramento generalizzato. Miglioramento che si esplicherà soprattutto nella prima parte della prossima settimana, quando pare possa ripresentarsi l’Alta Pressione almeno sino a mercoledì. Dopodiché vedremo, vedremo se ci sarà davvero spazio – così come ipotizzato da alcuni centri di calcolo – per un cambiamento più convincente e per un ritorno delle piogge così come si conviene alla primavera.

