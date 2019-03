Domenica 3 Marzo, alle ore 15, a Carbonia si svolgerà la tradizionale sfilata di Carnevale con carri allegorici, gruppi di maschere, musica e animazione. L’evento è organizzato dal Comune di Carbonia in collaborazione con la Pro Loco e il Centro Italiano del Cultura del Carbone.

Prima dell’inizio della sfilata, alle ore 14, nella piazza Roma si potrà assistere al suggestivo rito della vestizione del gruppo di maschere della tradizione sarda “S’Ainu Orriadore” di Scano Montiferro. Sarà presente anche il gruppo di maschere tradizionali di Teulada “Su Boinarxiu e su Pastori”.

La sfilata partirà da piazza Ciusa alle ore 15 e si snoderà lungo il seguente percorso: via Marche, via Cagliari, piazza Marinai d’Italia, via Umbria, via Gramsci, via Fosse Ardeatine, via Manno, per arrivare in piazza Roma, dove la festa proseguirà all’insegna dei balli, dell’intrattenimento e dell’animazione a cura di Angel Eventi e della diretta dell’emittente Radio Carbonia.

La festa sarà allietata anche dalla presenza delle majorettes di Samassi.

In piazza Roma si terrà l’atteso momento della premiazione dei gruppi, con il primo classificato che si aggiudicherà anche il trofeo Crabò, la mascotte del Centro Italiano della Cultura del Carbone.

In occasione del Carnevale, nella giornata del 3 Marzo, i Musei cittadini (Museo del Carbone, Museo Paleo Ambienti sulcitani , Museo archeologico di Villa Sulcis, Parco Archeologico di Monte Sirai e Cannas di Sotto), saranno aperti e accessibili grazie al pagamento di un biglietto a prezzo ridotto.

Per festeggiare nel migliore dei modi il “Carnevale” di Carbonia, saranno numerosi i locali, i ristoranti e i bar che garantiranno l’apertura delle proprie attività.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intera manifestazione, domenica 3 Marzo, dalle ore 14 alle 16, è prevista la chiusura del traffico veicolare e il divieto di sosta in piazza Ciusa, via Marche (nel tratto compreso tra piazza Ciusa e l’accesso al parcheggio adiacente piazza Berlinguer), via Lucania e via San Ponziano. Dalle ore 14 alle ore 20 è stata disposta la chiusura del traffico veicolare e il divieto di sosta in piazza Roma e nelle strade confluenti, segnatamente: via Roma, nel tratto compreso tra via Grazia Deledda e piazza Roma; via Manno, nel tratto compreso tra via Fosse Ardeatine e piazza Roma; via Oberhausen, nel tratto compreso tra via Napoli e piazza Roma.

Dalle ore 15 vigerà la chiusura del traffico veicolare al momento del transito della sfilata di Carnevale nelle seguenti strade: via Marche, via Cagliari, via Liguria – nel tratto compreso tra la Chiesa Beata Vergine Addolorata e la piazza Marinai d’Italia – via Umbria, via Gramsci, via Fosse Ardeatine e via Manno.

Dalle ore 14 alle ore 15 e dalle ore 17 alle ore 19 verrà chiuso il traffico veicolare in piazza Matteotti.