Un migliaio di pastori sono riuniti da stamani alle 11 a Tramatza (Or) per cercare una sintesi unitaria sulla vertenza del prezzo del latte ovino, che va avanti ormai da un mese. L’obiettivo è quello di arrivare al tavolo del 7 marzo, convocato in Prefettura a Sassari, ad un acconto di 80 cent per l’annata in corso e definire la ‘griglia’ per arrivare al prezzo definitivo di un euro a fine stagione e riprendere con questo prezzo la nuova campagna agraria.

Numerosi gli interventi dei componenti l’assemblea spontanea che ha condannato gli episodi di violenza del 24 e del 26 febbraio scorso ad opera di banditi incappucciati e armati che hanno nel svuotato e incendiato due camion che trasportavano latte.

