I carabinieri di Domus de Maria (Ca) ieri sera hanno arrestato un cuoco 22enne, residente in provincia di Sassari, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era in compagnia di un coetaneo quando è stato fermato dai Carabinieri a seguito dell’intensificazione dei controlli in vista della partita di stasera del Cagliari contro l’Inter al “Sardegna arena”. Infatti, secondo quanto da loro stessi riferito, i due oggi sarebbero dovuti andare allo stadio con l’intenzione di guardare la partita.

Ma durante il controllo i due giovani hanno palesato un atteggiamento particolarmente sospetto e sono stati portati in caserma a Pula dove uno dei due è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana, due greender per il taglio e svariate centinaia di euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, pertanto, è stato arrestato e accompagnato presso le camere di sicurezza il comando provinciale carabinieri di Cagliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

