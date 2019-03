Il leader della The Jon Spencer Blues Explosion si prende una pausa dalla sua band, e si prepara a portare il suo garage-punk selvaggio in giro per l’Europa con il suo nuovo disco da solista.

Considerato una leggenda della scena underground di New York, colui che ha distrutto e ricostruito le radici della musica americana con una ferocia tale da chiedersi cosa ne sia rimasto, arriva al Fabrik club di Cagliari per un unica data in Sardegna con un magico mix di rhythm & blues, r’n’r e un groove sovversivo.

Jon Spencer, un grande artista composto da adrenalina, che sanguina rock’n’roll e trasuda carisma salira’ sul palco del Fabrik di Cagliari insieme al suo nuovo progetto, THE HITMAKERS, band composta da musicisti di assoluto valore come ad esempio Bob Bert (Sonic Youth e Pussy Galore).