Le storiche L7, pioniere della scena grunge statunitense, hanno annunciato l’uscita del nuovo album ‘Scatter The Rats’, il primo dopo oltre 20 anni.

Il disco uscirà il prossimo 3 Maggio per Blackheart Records, etichetta della celebre Joan Jett, con cui da poco hanno siglato un contratto.

Per tutti gli amanti di band come i Nirvana, Soundgarden ed Alice in Chains sarà un pugno al cuore rivedere le L7 in giro per il mondo con il loto metal graffiante.