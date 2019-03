Il vento di maestrale oggi fa sentire forte la sua influenza su gran parte della Sardegna: i picchi nella zona di Capo Carbonara e Villasimius, nel sud dell’Isola, dove le raffiche hanno superato i cento chilometri orari, mentre a Olbia non hanno superato i 70. Già in nottata il maestrale è dato in attenuazione, per poi scemare nel corso del fine settimana.

Lo prevedono gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “La Sardegna – spiegano – è stata interessata da un flusso di correnti nord-occidentali, ma è un fenomeno confinato alla giornata di oggi. Già in piena notte e domani mattina presto il vento calerà di intensità. Rimarrà maestrale, ma molto più moderato e raggiungerà al massimo i 40 chilometri orari. Anche domenica sarà debole”.

Le temperature rimarranno stazionarie con massime che oscilleranno tra 16 e 18 gradi in quasi tutta l’Isola, e i 20 nel Cagliaritano e nella zona orientale. Il cielo sarà poco nuvoloso senza precipitazioni fino a lunedì.

